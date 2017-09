Il dopo Ancelotti a Monaco è già iniziato. Giovedì il tecnico italiano è stato esonerato dai bavaresi, ma già da prima la stampa tedesca proponeva nomi, più o meno fantasiosi, di papapibili sostituti. Domani, nella sfida contro l'Hertha Berlino, andrà in panchina il secondo di Ancelotti, Sagnol. Ma il francese potrebbe presto cedere il posto ad altri tecnici.



EX DORTMUND - Il nome caldo delle ultime ore è quello di Tuchel. L'ex allenatore del Borussia Dortmund, atterrato a Monaco da poche ore, ha un gioco simile a quello di Pep Guardiola, a cui Rummenigge ha chiesto un feedback. Un secondo parere, questa volta sul lato umano, è stato chiesto a Watzke, a.d. del Borussia. Proprio sul modo che il tecnico ha di rapportarsi con i giocatori la dirigenza del Bayern ha le maggiori perplessità. A Dortmund sono stati i senatori dello spogliatoio, da Reus e Sahin, a voltargli le spalle.



ALTERNATIVE - Non mancano però i piani B all'ex Borussia Dortmund. In prima fila c'è Nagelsmann. Il tecnico dell'Hoffenheim ha inflitto al Bayern Monaco una delle due sconfitte stagionali, ma viene considerato troppo giovane, a 30 anni, per prendersi una panchina così importante. La Bild nei giorni scorsi ha avanzato tramite un sondaggio la candidatura di Klopp, che difficilmente si libererà dal Liverpool in tempi brevi.



SOLUZIONE IN CASA - Non è troppo lontana, però, la terza ipotesi. Quella che prevederebbe una soluzione interna, con il secondo di Ancelotti, Sagnol, promosso a capo allenatore. Il francese conosce bene l'ambiente bavarese, avendoci giocato dal 2000 al 2009. Da allenatore vanta un'esperienza biennale al Bordeaux. Potrebbe essere una variabile affascinante quanto rischiosa, quella di proporre una figura che conosce bene l'ambiente ma alle prime armi. Le stesse premesse con cui Zidane arrivò sulla panchina del Real Madrid...