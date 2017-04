Arturo Vidal è stato per anni nei cuori dei tifosi della Juventus, ma oggi avverte i bianconeri (e il Real) in un'intervista ad As: "Ci tocca affrontare un grande avversario come il Real Madrid, una squadra del nostro stesso livello, vedremo chi è più forte, ma io ho grande fiducia in noi, questo sarà l'anno del Bayern in Champions League". Nessun dubbio sui restanti obiettivi stagionali: "La Bundesliga dipende da noi, se vinciamo le prossime quattro partite siamo campioni e ci possiamo concentrare sulla Coppa di Germania e sulla Champions League, gli altri due grandi obiettivi della stagione". Tante le differenze tra i Blancos e l'Atletico di Diego Simeone, che ha tolto ai bavaresi la gioia della scorsa finale di Champions League: "Con i Blancos non sarà una doppia sfida come quella contro l'Atletico, il Real gioca in maniera diversa, non aspetta come i Colchoneros, è una grande squadra che vuole giocarsela e dimostrare il proprio valore".