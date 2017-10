Arjen Robben si è voluto difendere dall'attacco a Carlo Ancelotti dopo l'addio al Bayern Monaco: "All’improvviso ci sono cose pubblicate dai media dalle quali vorrei distanziarmi. Queste cosiddette citazioni sono tutte str*****e. Odio quando succedono cose come questa: io sono l’ultima persona là fuori che sarebbe dovuta andare contro un allenatore, un compagno o chiunque altro. Devi essere un uomo quando qualcuno lascia e non attaccarlo. Sono rimasto deluso perchè abbiamo buttato via un vantaggio due volte, ma è la decisione dell’allenatore di sostituirmi e io la accetto. Non significa che non posso essere deluso".