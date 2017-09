Karl-Heinz Rummenigge, numero 1 del Bayern Monaco, parla di Robert Lewandowski, che nelle scorse settimane ha criticato il mercato dei bavaresi: "Se Robert si lamenta del viaggio in Asia, sappia che la presunta squadra dei suoi sogni, il Real Madrid, lì ci ha passato 24 giorni in estate, il doppio dei nostri. Non è la prima volta che lui parla male del nostro club e so che dietro queste dichiarazioni c'è il suo agente Barthel, ma non credo che un giocatore abbia tutto questo potere. Il suo contratto scade nel 2021 e, disgraziatamente per lui, non c'è una clausola rescissoria".