Sarà Robert Lewandowski a guidare l'assalto al Bernabeu. L'attaccante polacco ha saltato per un problema alla spalla l'andata dei quarti di Champions persa dal Bayern per 2-1 contro il Real Madrid all'Allianz Arena, ma nel ritorno di martedì sarà a disposizione di Ancelotti. "I medici hanno fatto tutto il possibile per rimetterlo in piedi, ma era troppo rischioso mandarlo in campo - ha fatto sapere l'amministratore delegato del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge -, ma per il ritorno sarà pronto al 100%". Ottimismo anche su Mats Hummels, anche lui assente ieri per un fastidio alla caviglia.