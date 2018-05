Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, parla a Mediaset Premium prima del ritorno della semifinale di Champions League contro il Real Madrid: "Noi vogliamo vincere anche per la Juve, oltre che per il Bayern Monaco. Vogliamo fare una buona partita. La Juve ha dimostrato come si può vincere. Heynckes? Quello che ha fatto Heynckes è una grandissimo lavoro. Avevamo problemi ad inizio stagione, lui è arrivato e ha fatto tutto bene. Possiamo dire grazie al mister. Abbiamo vinto il campionato, siamo in finale di Coppa di Germania e vediamo che succede stasera. Dobbiamo essere contenti di quanto è successo ma vogliamo arrivare in finale di Champions".