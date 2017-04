L'eliminazione dalla Champions League subita per mano del Real Madrid, seppur in una partita colma di episodi arbitrali controversi, ha messo in luce alcuni problemi dell'attuale Bayern Monaco. Prima di tutto, come ribadito in prima pagina da Sport Bild, la mancanza di un "colpo da 100 milioni". L'esempio che dovrebbero seguire i bavaresi - secondo i colleghi tedeschi - è quello della Juventus, che la scorsa estate ha investito 90 milioni per un solo giocatore di spicco come Gonzalo Higuain. Nella lista degli obiettivi dei campioni di Germania adesso spunta anche il nome di Paulo Dybala, identificato fra gli attaccanti giusti per far compiere alla squadra di Ancelotti il salto di qualità a livello europeo.