In panchina ha vinto 3 Champions League, mai banali: la prima, con il Milan, contro la Juventus nella finale di Manchester, di fronte a quei tifosi che, per anni, lo hanno chiamato maiale; la seconda, sempre con i rossoneri, nella rivincita con il Liverpool; la terza con il Real Madrid, quella Decima che Florentino Perez tanto sognava. Carlo Ancelotti, mr Champions League, nella massima competizione europea è uno dei migliori e proprio per questo il Bayern ha deciso di puntare su di lui.



IL SEGRETO - Questa sera ci sarà la delicata sfida contro il Real Madrid, il suo passato, una gara da ribaltare dopo l'1-2 subito all'andata. E oggi, dopo pranzo, Ancelotti farà come sempre il suo pisolino. Come scrive la Bild, infatti, che sia Old Trafford o Bernabeu, l'ex tecnico del Milan si riposa per 100 minuti, cronometrati. Per arrivare lucido e rilassato alla gara, dove, dalla panchina, dovrà fare la differenza.