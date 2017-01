Cento volte BBC. La partita con la Fiorentina, però, non è stato di sicuro il modo migliore per celebrare questa ricorrenza. Anzi, la partita numero 100 della BBC si è trasformata in un'autentica festa al contrario. Forse il canto del cigno per quello che è diventato negli anni un pacchetto difensivo capace di fare epoca, con cinque scudetti vinti ed il sesto all'orizzonte nonostante la sconfitta di Firenze riapra a tutti gli effetti i giochi in vetta alla classifica. Ha fatto la storia la BBC, ha anche trascinato la Nazionale in anni di crisi. Ma quello che in più di un'occasione è stato sussurrato, più o meno lentamente ma forse in maniera inesorabile sta venendo fuori in questa stagione: tra un infortunio e un calo di tensione, l'epoca d'oro e quasi leggendaria della BBC sembra vicina al termine.

SI CAMBIA – Non è una questione di età, non soltanto. Ma forse di usura, tattica ancor più che fisica o mentale. Da anni come un disco rotto gli esteti e i critici di questa Juve han identificato nella difesa a tre sia il punto di forza che il limite strutturale della formazione bianconera, anche e soprattutto a livello internazionale. Un tentativo dopo l'altro nell'era Allegri, la difesa a quattro solo a intermittenza si è imposta. E proprio quando sembrava essere giunta la svolta definitiva, ecco che la concomitante assenza di Dani Alves e Lichtsteiner ha convinto il tecnico a riproporla, preferendola all'adattamento di un giocatore come poteva essere lo stesso Barzagli al ruolo di esterno puro: scelta poi applicata a partita in corso, quando ormai era troppo tardi. Lo stesso Allegri alla vigilia aveva ammesso come con la difesa a quattro anche lo sviluppo del gioco traesse vantaggio fin dalle prime battute: BBC o non BBC l'involuzione di Firenze è preoccupante sotto ogni punto di vista, con la Juve che prosegue nella pericolosa abitudine di una sconfitta al mese anche in un gennaio solitamente immacolato. Difesa a quattro, Rugani oggi con più continuità e magari Benatia o Caldara domani: anni di successi non si cancellano, ma forse serve il coraggio di cambiare prima che sia troppo tardi. Anche quando si parla di fenomeni, quelli che insieme sono stati in questi anni Barzagli-Bonucci-Chiellini: la magia della BBC sembra finita. Dopo 100 partite insieme, mica poche. Ed ora è arrivato il momento di cambiare.



