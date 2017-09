L'ex giocatore dell'Inter, Evaristo Beccalossi ha commentato così l'inizio di stagione della formazione nerazzurra dagli studi di Sportmediaset: "Se mi avessero detto all'inizio del campionato che l'Inter avrebbe fatto quattro vittorie e un pareggio sarei stato molto felice. Ma bisogna essere realisti, l'obiettivo è lottare per un posto in Champions League, nulla di più. In rosa manca ancora qualche giocatore importante, bisognava prendere un top player in mezzo. C'è Joao Mario, ma non è ancora riuscito a esprimersi al meglio. Luciano Spalletti ha ricompattato il gruppo lavorando sui singoli, adesso c'è da lavorare ancora molto. Bisogna imparare ad accettare tutto, poi ognuno è libero di avere una sua opinione".