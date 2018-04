Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Evaristo Beccalossi, esprime la propria opinione su Yann Karamoh.



"È un cavallino di razza, arriverà di sicuro ma bisogna dargli tempo. La sua grande dote è la velocità. Quella fa la differenza. Ma lui è anche tecnico, al limite ancora un po’ morbido quando si tratta di concludere. E ovviamente deve crescere nel gioco senza palla, imparando anche a chiudere gli spazi. Mi ha colpito soprattutto per la capacità di inserirsi, anche centralmente come in occasione della traversa sul cross di D’Ambrosio. Una cosa che è mancata a questa Inter in cui ci sono pochi centrocampisti portati a buttarsi negli spazi".