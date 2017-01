Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Rai Sport di Gabigol e dell'ultimo acquisto dei nerazzurri, Roberto Gagliardini: ''Quando si fa un investimento sui giovani, se ci si crede gli si devere dare fiducia. Quando successe a me di arrivare dal Brescia, grazie a San Siro, resi anche il 30% in più pur indossando una maglia pesantissima. Per il mercato dell'Inter, penso che per Ever Banega e Geoffrey Kondogbia potrebbe essere presa in considerazione un'offerta importante. Ma la proprietà è forte, non deve vendere per comprare altri giocatori ed è nelle condizioni di chiedere somme forti per i propri giocatori. Gabigol? Magari lo inseriamo 20-30 minuti nel calcio italiano e vediamo com'è, è ancora giovane''.