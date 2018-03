Un angelo era a Parigi, ma non è bastato per il Paris Saint Germain per avere la meglio sul Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. L'angelo in questione era la splendida Isabella "Bella" Hadid, top model statunitense e sotto contratto da tempo con la nota casa di intimo Victoria's Secret.



Un angelo distratto, che ha dovuto ricorrere alla copertura di un piumino improvvisato per coprire le spalle lasciate nude dal vestito fin troppo scollato. Bella però non si è concentrata solo sulla gara all'interno del rettangolo verde perchè ha passato l'intera gara a dialogare con l'ex stella delle due squadre, David Beckham. A trionfare alla fine è stato il Real e noi vi mostriamo Bella nella nostra bella gallery.