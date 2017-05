"Fermi tutti: è David Beckham!". Questo è quello che ha pensato lo spettatore, comodamente seduto sulla sua poltrona in qualche multisala, con i popcorn in mano, poco prima di assistere a un tentativo di Re Artù di estrarre la spada dalla roccia. Sì, nel nuovo "King Arthur" compare David Beckham, ex stella di Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG e Los Angeles Galaxy. Una battutta, solo una, dello Spice Boy, bocciato dagli spettatori: "L'unica cosa che posso dire di King Arthur è che David Beckham non sa recitare", "Il momento iconico in cui Re Artù estrae la spada dalla roccia è minato dalla presenza di David Beckham..." e "E' deprimente che David Beckham sia in re Artù" sono solo alcuni commenti. Partendo da qui, dal cameo di Beckham nella pellicola di Guy Ritchie, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 calciatori che si sono prestati al cinema.



DA PELE' A CANTONA - Tanti sono quelli che dopo aver calpestato il prato verde per un'intera carriera hanno deciso di imprimere il loro volto su una pellicola. Da Pelè, con la sua rovesciata ribelle e piena di libertà di fronte ai gerarchi nazisti in "Fuga per la vittoria", a Eric Cantona, amico immaginario di un suo grande fan in piena crisi esistenziale ne "Il mio amico Eric", passando per Vinnie Jones, ex difensore di Wimbledon, Leeds e Chelsea, tra i più cattivi di sempre, trasformatosi in attore: "Lock & Stock", "Snatch", "Mean Machine", "X-Men: Conflitto finale", "Escape Plane", "Euro Trip". Negli ultimi due casi non si tratta di camei, ma di veri e propri protagonisti che dettano i tempi della scena, con il duo ex Premier che ha mostrato capacità che andavano al di là del semplice riconoscimento per il loro passato.



QUANTI CAMEI! - Neymar in "XXX", Shevchenko e i compagni rossoneri in "Eccezziunale veramente, capitolo secondo...me", Bobo Vieri in "Faccia da Picasso", i campioni del Mondo nel sequel de "L'allenatore nel pallone" e le stelle del Real Madrid in "Gol II: vivere un sogno". Ah, poi c'è John Carew visto, poco, in Italia con la maglia della Roma. Il norvegese si definisce così: "​ad una via di mezzo fra ‘The Rock’ e Will Smith". "La caratteristica essenziale del grande attore è che egli si piace mentre recita" diceva Charlie Chaplin. Ecco, Carew ne ha colto l'essenza...



