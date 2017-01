Il giornalista e tifoso viola Oliviero Beha scrive così a proposito della Fiorentina su Il Fatto Quotidiano: 'Al gruppo di lavoro di Xi Jinping (presidente della Repubblica Popolare cinese ndr), da più di tre anni in vetta al governo e al partito, è risultato che fosse il calcio, con le sue particolari dinamiche da spogliatoio, il paradigma socioculturale più adatto per fondere il singolo alla squadra. Da qui nasce tutto il resto, fino alla recentissima rinuncia di Nikola Kalinic, ottimo centravanti con colpi a volte da campione assoluto quasi gli tornassero in mente e nei muscoli da una vita precedente, a una barca di milioni e alle pressioni credo proprio un po’ di tutti perché andasse, il suo tecnico amatissimo Paolo Sousa escluso… Non so se ci sia sotto dell’altro, ma al momento abbiamo a che fare con una persona giustamente ambiziosa che non cerca pensioni filigranate ma la possibilità di dimostrare che vale di più di quel che sembra, in tutti i sensi, in campo e fuori. La sua “cartolarizzazione” può aspettare… E la Fiorentina, se alligna un po’ di sale in zucca come voglio credere, bene farebbe a tesaurizzare questa eccezionale promozione di immagine, per la squadra, il club e Firenze stessa, allungando oggi il contratto a Sousa e potenziandone ragionevolmente la rosa, ma sempre oggi. Con quali obiettivi? Beh, assodato al momento che lo scudetto se lo giocano in tre, una Juve che finché dura la stamina della “vecchia guardia” sa come reagire agli incidenti di percorso, una Roma ben guarnita la cui vera nemica è la romanità becera, e un Napoli che non è abituato a reggere su due fronti così importanti come campionato e Champions, dietro per un piazzamento d’onore europeo sono in quattro-cinque, con le milanesi ben disposte. Ma dalla Fiorentina in giù la classifica già ora, a quattro mesi dalla fine, presenta una zona grigia o grigetta e tre supercandidate alla retrocessione, cui versano ogni giornata una caparra'.