Il giornalista e tifoso viola Oliviero Beha affida al suo blog le sue impressioni dopo la gara persa per 2-1 contro l’Empoli dalla Fiorentina in casa: “Allora. Sousa sbaglia formazione a Genova contro la Samp e poi rimedia, ma solo un punto. A centrocampo soffre, ma non mette Sanchez perché per inerzia lo mette terzino destro, e prende gol lì. Contro l’Empoli mette in campo la formazione più astrusa possibile, con Bernadeschi e Saponara ad annullarsi, difesa stantia e sulle fasce corridori solo in avanti. Avrebbe a meta campo Badelj e Sanchez per far legna e geometrie, e invece niente, non rimedia un centrale che e uno e si finisce per fare una figura incredibile, in campo e in tribuna con la società assente, e il definitivo stop dell’arbitro. Ma cambiava poco nel tremendo spettacolo. E oggi Sousa lamenta la mancanza di incontristi… Che pena, che peccato vederlo ridotto così dopo le illusioni dell’anno scorso…”