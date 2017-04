Intervistato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista del Watford, Valon Behrami, ha parlato di Walter Mazzarri.



“Sta entrando nella mentalità inglese, ha dato una sua impronta di gioco. L’unico suo problema non è il campo ma la comunicazione: ce la sta mettendo tutta ma non è semplice. Sia noi sia i suoi collaboratori cerchiamo di aiutarlo, deve un po’ migliorare. Sul campo lavora tantissimo, molto più di quanto gli allenatori siano abituati a fare in Premier. Ci ha dato un’impronta di gioco, peccato per qualche infortunio di troppo. È stata un’annata discreta e sia la società sia i giocatori sono in crescita”.