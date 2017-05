Protagonista su i social network nelle ultime settimane e regina dei gossip grazie alla sua chiacchieratissima relazione con il pilota moto gp Andrea Iannone, la bellissima Belen Rodriguez continua ad accendere il web.



Questa volta il merito non è però tutto suo, bensì della sorella Cecilia. Le due modelle, infatti, hanno avviato una nuova campagna pubblicitaria per il loro marchio di intimo e costumi. In particolare Belen e Cecilia hanno pubblicato sulle rispettive pagine facebook foto e video in mini-bikini sulle spiagge e sugli scogli di Vasto in Abruzzo. Che ne pensate?