"Non convoco Nainggolan per questioni di calcio, ma non lo chiamerò a causa le pressioni che arrivano da fuori". Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato all'emittente VTM allontanando l'ipotesi di un'imminente convocazione di Radja Nainggolan. "Sarebbe totalmente sbagliato per la squadra se l’allenatore scegliesse i giocatori sotto la pressione del mondo esterno, non sarebbe corretto e significherebbe che non sto facendo il mio lavoro in maniera corretta. Fare una cosa del genere sarebbe dannoso sia per la squadra che per i tifosi. Tuttavia lo tengo in considerazione, fa parte di quei 50-55 giocatori che osservo in maniera costante".