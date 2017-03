"Le storie con Nainggolan sono tutte dimenticate, Radja sta attraversando un momento molto positivo, si vede che vuole far parte della squadra e io apprezzo questo atteggiamento". Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, riapre le porte della Nazionale a Radja Nainggolan. "Mi danno sempre informazioni su Radja e le sue prestazioni sono impressionanti. La porta per lui non è chiusa, ho un elenco di 55 giocatori, non 80, e chi gioca bene nel club merita di essere convocato. Nainggolan ad ottobre non era disponibile, poi a novembre ho voluto dare continuità a chi c’era stato il mese precedente e non c’era motivo di cambiare. Non ci sono polemiche", si legge sulle pagine de L'Avenir.