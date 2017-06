Il terzino dell'Arsenal Bellerin, in chiave mercato nel mirino del Barcellona, prima dell'esordio con la Spagna negli europei under 21 ha postato sui social una bella iniziativa. Il giocatore infatti ha promesso che donerà 50 sterline per ogni minuto che giocherà per aiutare i familiari delle vittime dell'incendio di Londra avvenuto nella notte del 14 giugno.