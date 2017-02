Belotti con Ibrahimovic. È la pazza idea, ma neanche troppo di Mourinho, che ultimamente gioca con un attaccante boa, ma in passato non disdegnava la doppia punta pesante: soluzione provata l’anno scorso nei Blues con Falcao accanto a Diego Costa. Secondo quanto riporta La Stampa per la prossima stagione, il portoghese rimescolerà di nuovo le forze nel tentativo di rilanciare le ambizioni dei Red Devils e farà spendere alla proprietà statunitense un’altra montagna di sterline, dopo quelle servite per accaparrarsi Paul Pogba. Accanto a Ibra, di gran lunga il migliore dei suoi con 15 reti in 24 partite, l’ex Inter ha disegnato due soluzioni, una più leggera con Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid e l’altra più pesante con l’ariete del Toro.



CHELSEA E MILAN... - La seconda strada è quella che sta prendendo più corpo, anche alla luce delle relazioni dei suoi osservatori di fiducia, da un po’ di tempo ormai habitué degli stadi su cui si cimenta il 9 di Mihajlovic, e sempre più convinti delle possibilità del granata. L’asta su Andrea Belotti, classe ’93, si surriscalda. In corsa c'è sempre il Milan, con la nuova proprietà cinese che considera Belotti il rinforzo giusto per Montella e il regalo perfetto per i tifosi, e Conte, che ha già aperto con la società granata un canale privilegiato di dialogo. Si prevede un bel braccio di ferro sul calciatore più amato dai tifosi. E un’altra estate calda per il Torino.