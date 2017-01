Questa sera Andrea Belotti e Gigi Donnarumma si troveranno nuovamente uno di fronte all'altro, come accaduto al 94' di quel Milan-Torino della prima giornata di campionato. In quell'occasione c'erano undici metri di distanza a separare i due e la formazione granata si era appena procurata, proprio con il Gallo, la possibilità di compiere una piccola impresa: pareggiare 3-3 a San Siro dopo essere stata sotto per 3-1 fino al 91'.

Baselli, entrato da poco in campo, aveva accorciato le distanze e, proprio nell'ultimo assalto, Belotti era stato atterrato in area da Paletta: rigore. Sembrava fatta per i granata, anche perché il Gallo fino a quel momento era stato sempre perfetto dal dischetto, invece Donnarumma fu più bravo dell'attaccante granata e con un balzo felino alla propria sinistra riuscì a respingere la conclusione e a regalare il primo successo in campionato al suo Milan.

Sempre a San Siro, stasera, Belotti avrà la possibilità di prendersi la propria rivincita per trascinare il suo Torino ad un affascinante derby nei quarti di finale di Coppa Italia.