Rilancio e controrilancio. La telenovela infinita per Andrea Belotti continua: dopo il dialogo notturno tra il Gallo e il presidente Urbano Cairo, in casa Torino aumenta la fiducia sulla possibilità di trattenere l'attaccante. Perché Andrea non forzerà la cessione, è sereno e accetterà la scelta della società pur essendo tentato dal Milan che non smette di corteggiarlo. Ma Cairo è stato chiaro anche col ragazzo: bisogna sfiorare i 100 milioni di euro altrimenti non si farà.



NUOVO RILANCIO - In ogni caso, il Milan - che ha già prenotato Kalinic, come vi abbiamo raccontato - vuole fare un ulteriore tentativo per Belotti: pronto un rilancio da 50/55 milioni più Paletta e Niang da proporre nelle prossime ore al Torino. Sul tavolo dunque 10/15 milioni in più rispetto ai precedenti 40 messi a disposizione da Mirabelli e Fassone pur di convincere Cairo. Difficilmente il Toro darà l'ok a questo tipo di offerta, eppure il Milan insiste e insisterà fino alla fine.



RINNOVO GRANATA - Il muro granata è pronto a reggere ancora, Cairo e Petrachi vogliono vedere il sorriso sul volto del Gallo. E vista la trattativa col Milan che comunque ha tentato (e tenta...) Belotti, il Torino è pronto a proporre un altro rinnovo all'attaccante nel caso in cui non venisse ceduto per davvero: può arrivare a guadagnare 3 milioni all'anno con i bonus compresi, un'ennesima svolta aspettando di capire se davvero tutto si andrà ad arenare col Milan o meno. Perché Fassone e Mirabelli non si arrendono. Ma Cairo ha pronto il controrilancio...