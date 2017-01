“Io sono un giocatore del Toro, il mio contratto è lungo e devo pensare a fare bene qui. Ho solo questo nella mia testa ora“. Con queste parole Andrea Belotti ha quest'oggi, in conferenza stampa, rassicurato i tifosi granata sul proprio futuro dopo le voci di un suo possibile addio in caso di mancata qualificazione del Torino alla prossima Europa League.

“Posso ancora migliorare - ha poi aggiunto l'attaccante - con l’allenamento, gli insegnamenti del mister e l’aiuto dei compagni posso crescere sotto ogni punto di vista. Non mi sento arrivato, devo imparare a fare meglio quello che magari già so fare bene. In Serie A ci sono grandissimi attaccanti, io nella classifica cannonieri sono in seconda posizione, ma ce ne sono 4 o 5 davvero molto forti. Io voglio farne tanti, per il bene mio e del Toro. Sarà una bella sfida segnare il più possibile, sarebbe un motivo di orgoglio vincere questa classifica e uno di soddisfazione per i miei compagni, sarebbe merito loro“.



Andrea Belotti ha poi parlato della partita di domani contro l'Atalanta “Voglia di rivalsa contro per quel provino in cui fui scartato? Ormai è passato, io voglio fare il massimo per il Torino, fare bene qui e portare i tre punti a casa domani“.