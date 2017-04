La Uefa ha stilato sul proprio sito una classifica di rendimento dei migliori attaccanti Under 23 in Europa. Una classifica che vede dominare il bomber del Torino e classe '93 Andrea Belotti al primo posto con 23 gol in 27 partite, ma che premia, sul podio anche un altro bomber di Serie A. Si tratta di Mauro Icardi attaccante dell'Inter, al terzo posto con 20 gol in 27 partite e superato soltanto da Romelu Lukaku, obiettivo di mercato della Juve e secondo, con 21 gol in 29 gare.



Ecco la classifica completa.



1. Andrea Belotti (Torino, 1993) 23 gol in 27 partite

2. Romelu Lukaku (Everton, 1993) 21 gol in 29 partite

3. Mauro Icardi (Inter, 1993) 20 gol in 27 partite

4. Harry Kane (Tottenham, 1993), 19 gol in 22 gare

5. André Silva (Porto, 1995) 15 gol in 26 partite

6. Timo Werner (RB Leipzig, 1996) 14 gol in 24 partite

7. Dele Alli (Tottenham, 1996) 14 gol in 28 partite

8. Steve Mounié (Montpellier, 1994), 13 gol in 28 partite

8. Youri Tielemans (Anderlecht, 1997), 13 gol in 28 partite

9. Kylian Mbappé (Monaco, 1998) 12 gol in 22 partite

9. Riad Bajić (Konyaspor, 1994) 12 gol in 24 partite

9. Davy Klaassen (Ajax, 1993) 12 gol in 27 partie

9. Henry Onyekuru (Eupen, 1997) 12 gol in 28 partite