Doveva essere l'anno della consacrazione dopo un 2016/17 da urlo con il Torino, per Andrea Belotti invece questa si sta rivelando una stagione da dimenticare: tra infortuni e un rendimento condizionato da questi problemi, la cresta del Gallo si è abbassata e ora il suo futuro torna ad essere un rebus.



RINNOVO E PREZZO - Il rinnovo con il club granata sembrava essere una formalità, un adeguamento che avrebbe permesso all'attaccante della Nazionale di raddoppiare il proprio ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione estendendo la scadenza al 2022 (ora 2021), ma la trattativa è in una fase di stallo. Di conseguenza, anche il prezzo di Belotti rischia di cambiare sensibilmente: nonostante il presidente Cairo si faccia forte di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro (valida solo per l'estero), i due soli gol realizzati tra campionato e Coppa Italia da fine settembre a oggi hanno fatto crollare la sua valutazione ben al di sotto dei 50 milioni di euro. Cifra che può allettare un vecchio ammiratore come il Milan.



MILAN: C'E' UN NODO - Il feeling tra il Gallo e i colori rossoneri è noto, come l'offensiva portata da Fassone e Mirabelli la scorsa estate: nulla da fare contro il muro eretto dalla società granata, ma il ds milanista ha sempre lasciato la porta aperta a un possibile ritorno di fiamma e l'affare Niang conferma la possibilità di riallacciare senza fatica un dialogo con il ds Petrachi. Se trovare un'intesa sulla valutazione può essere uno scoglio, il Milan punta a un importante sconto mentre il Torino spera in un rilancio di Belotti nel finale di stagione per mantenere alte le richieste, i rossoneri in questo momento sono concentrati su altre due situazioni che potrebbero pregiudicare l'eventuale operazione ma soprattutto cambiare ancora una volta il volto della società: Fair Play Finanziario e rifinanziamento del debito contratto con Elliott, le prossime settimane saranno cruciali per il futuro del club, della dirigenza e dei piani sul mercato. Tra possibili paletti Uefa e investitori che potrebbero dire la loro su acquisti e cessioni, le strategie potrebbero mutare drasticamente. Rinnovo con il Torino, la sentenza di Nyon e gli sviluppi sul fronte finanziario: i tre tavoli su cui si gioca la riapertura dell'affare Belotti-Milan.



