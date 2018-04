Ci sarà un giocatore che più di ogni altro avrà gli occhi puntati addosso in Torino-Milan di mercoledì sera: parliamo ovviamente del grande sogno rossonero Andrea Belotti. Da oltre un anno Fassone e Mirabelli stanno seguendo l'attaccante granata e non è un mistero che la scorsa estate abbiano avviato una trattativa con Cairo per cercare di portare alla corte di Montella il giocatore, senza però riuscirci.



Belotti ancora oggi è uno dei giocatori che i due dirigenti del Milan seguono con grande attenzione, per questo la partita di mercoledì sera potrà anche essere l'occasione per il centravanti di mettersi in mostra e per i dirigenti rossoneri di tenere vivi i discorsi con i loro colleghi del Torino.