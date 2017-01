Il Torino perde contro il Milan negli ottavi di Coppa Italia ma esce a testa alta da San Siro, anzi a cresta alta: ancora una volta a trascinare la squadra di Mihajlovic è il Gallo Andrea Belotti, che realizza il momentaneo vantaggio granata a tu per tu con Donnarumma. Il Meazza si conferma terreno di caccia più che favorevole al nazionale azzurro: terzo gol in altrettante partite a Milano, due volte contro il Milan e una contro l'Inter.



SEGNA IN TUTTI I MODI: E' RECORD - Tanti hanno storto il naso all'annuncio della maxi-clausola da 100 milioni di euro, ma al di là del prezzo in sé Belotti sta dimostrando sul campo di poter essere annoverato tra i migliori attaccanti d'Europa. 18 gol in questo avvio di stagione, 15 con il Torino e 3 con la maglia dell'Italia, con una particolarità: il Gallo segna in tutti i modi, unico centravanti nei cinque principali campionati ad aver segnato almeno 5 gol di testa, 5 con il piede destro e 5 con il sinistro. E oltre al gol c'è molto di più: tanto lavoro sporco per la squadra, sportellate con i difensori avversari e sponde ad aprire il campo per i compagni.



PRIMO ESAME PER I CINESI - Un attaccante completo, capace di fare reparto da solo come il suo idolo Shevchenko, e allora una pazza idea: Milan, perché non regalarti Belotti per il cambio di proprietà? Una lucida e costosa follia, servirebbero non meno di 50-60 milioni a giugno per convincere Cairo a lasciar partire il Gallo (la clausola da 100 milioni vale solo per l'estero), ma qualora il closing si concretizzi come da programma sarebbe il miglior biglietto da visita per il duo Fassone-Mirabelli e per la nuova proprietà cinese: rispondere agli acquisti di Inter (Gagliardini) e Juventus (Caldara) assicurandosi a suon di milioni il miglior attaccante italiano in circolazione, giovane e per giunta di fede rossonera; dimostrare fin da subito di avere il potenziale economico per riportare la società di via Aldo Rossi ai fasti di un tempo. Si tratta di una provocazione chiaramente, ma se l'obiettivo degli investitori asiatici è di presentarsi con un nome di grido a giugno Belotti sarebbe quello giusto sia dal punto di vista tecnico che d'immagine per il nuovo corso: Milan, ecco il primo obiettivo per l'estate, con il Gallo puoi di nuovo alzare la voce (e la cresta).



