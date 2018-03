Dopo il boom dell’anno scorso le sue prestazioni, complici anche gli infortuni, non sono state all’altezza delle aspettative. Il cartellino di Andrea Belotti - 26 reti nella scorsa stagione, a fronte delle sei segnate fino a ora - è destinato gioco forza a scendere di valore. Non serviranno più i 100 milioni chiesti da Urbano Cairo l’estate scorsa, quando il Milan provò a prenderlo, e il “Gallo” potrebbe quindi cambiare casacca. Ipotesi ritenuta più che probabile dai bookmaker: nella scommessa sul destino di Belotti la sua partenza nella prossima finestra di mercato è data come opzione più probabile, a 1,50 da Sisal Matchpoint contro il 2,30 sulla sua conferma in granata.