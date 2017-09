Dalle scintille al tribunale, i titoli di coda dell'amore tra PSG e Hatem Ben Arfa rischiano di arrivare per vie legali. Il suo avvocato, Jean-Jeacques Bertrand, ha spiegato a L'Equipe: "Abbiamo inviato una denuncia per discriminazione: martedì gli hanno chiesto di allenarsi con le riserveper non disturbare la preparazione della partita col Bayern Monaco e lui l'ha capito. Mercoledì è tornato al campo e gli hanno detto che dovrà ancora allenarsi con le riserve, senza una spiegazione. Stanno usando dei metodi psicologici contro di lui. Gli hanno detto che non avrebbe partecipato alle tournée estiva solo un giorno prima. I suoi allenamenti con la formazione riserve che dovevano essere temporanei sono continuati giorno dopo giorno. Si tratta di una mancanza di rispetto". Dal canto suo il PSG rigetta le accuse spiegando che il giocatore era a conoscenza fin dall'estate di non rientrare nei piani di Emery e nonostante ciò ha rifiutato le offerte arrivate dalla Turchia.