Quale sarà la squadra in cui nel prossimo campionato giocherà Marco Benassi ancora non si sa. Nei prossimi giorni l'agente del giocatore, Francesco Romano, incontrerà i dirigenti del Torino per capire se il centrocampista è ancora al centro del progetto granata o se invece dovrà cambiare squadra per poter giocare con continuità.



Quello che ad oggi appare certo è che alle varie squadre interessate, Sassuolo in primis, potrebbero non bastare 15 milioni di euro per acquistare il calciatore. L'ottimo Europeo disputato con la Nazionale Under 21 ha infatti fatto lievitare il valore del cartellino di Marco Benassi: per acquistarlo ora servono non meno di 20 milioni di euro.