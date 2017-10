Medhi Benatia potrebbe anticipare il suo rientro a Vinovo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il ct del Marocco potrebbe decidere di fare a meno del difensore bianconero per il match amichevole di martedì contro la Corea del Sud. Benatia ha giocato ieri il match di qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Gabon e in vista del prossimo impegno non ufficiale il ct della sua nazionale potrebbe decidere di risparmiarlo per provare altri giocatori in difesa permettendo ad Allegri di lavorare con Benatia in gruppo per qualche giorno in più.