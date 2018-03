"E' da sei anni che la Juve sta vincendo, siamo primi in campionato, giochiamo tra due giorni un quarto di finale di Champions, siamo in finale di Coppa Italia, meglio di così non so cosa si possa volere". Mehdi Benatia in mixed zone tuona contro i tifosi della Juventus: "C’è gente che ha fischiato Khedira, è assurdo, mi si deve spiegare il perché. Abbiamo fatto tanti sacrifici, la società lavora tanto e non è possibile non avere il sostegno in queste partite in casa".