Mehdi Benatia vuole restare alla Juventus. Lo ha dichiarato lo stesso giocatore ai microfoni di Sky Sport: "Sto bene, ho giocato quattro partite in Coppa d'Africa. Non giocavo da tempo, dalla gara con il Genoa. Dispiace, perché tutti i giocatori hanno voglia di mettersi in mostra. Ieri ho avuto la possibilità di scendere in campo ed abbiamo conquistato una bella vittoria. Io ho dovuto aspettare tre mesi per riscattarmi. Rispetto le scelte del mister, è pagato per questo: le scelte sono giuste, perché la squadra vince, quindi conta solo questo. Io devo allenarmi bene e farmi trovare pronto, chi scende in campo fa sempre bene. Il mio obiettivo è giocare il maggior numero di gare, far bene e non farmi male. Il mio futuro? Alla Juve".