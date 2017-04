La story de Mehdi Benatia



"Comme on dit chez moi... Remontada... Remontada... Remonta-khra oui." pic.twitter.com/wLuWJg4Px9 — Instant Foot (@lnstantFoot) 19 aprile 2017

Medhi Benatia è al centro di un piccolo caso dopo che un video postato su Instagram (che al momento non appare più sul profilo del giocatore) ha fatto il giro del web. Il difensore marocchino appare negli spogliatoi del Camp Nou e lancia un messaggio in italiano: "Grandi raga, siamo in semifinale. Dalle mie parti si dice: remuntada, remuntada, remuntada...khra oui'. La parola khra, però, in arabo ha un significato ben preciso ovvero m***a. Sotto potete vedere il video 'incriminato' ripreso da alcuni account Twitter. E il difensore della Juventus è finito nella bufera con la stampa legata al Barcellona che lo ha invitato a "scusarsi e vergognarsi".