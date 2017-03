La Juventus è pronta a scendere in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. A guidare la Juve nel centro del cerchio di centrocampo ci sarà Claudio Marchiso, che però potrebbe non essere l’unico nome “nuovo” nell’11 titolare: dalle parti di Vinovo c’è Benatia che scalpita, parrebbe essere perciò proprio lui il designato a ricoprire il ruolo di centrale a fianco dell’inamovibile Bonucci (che ha archiviato al meglio la vicenda dello “sgabello” all’andata al do Dragao). Il marocchino dopo la mitragliatrice allo Stadium di venerdì non vuole più fermarsi e ha scalzato due mostri sacri come Chiellini e Barzagli, che iniziano davvero ad avere qualche acciacco di troppo, ma soprattutto Rugani: il giovane ’94 dovrà trarre maggior beneficio possibile dall’affermazione del forte ex – Udinese, Roma e Bayern Monaco, traendo dalla sua ascesa nelle gerarchie di Allegri la nuova linfa e nuovi stimoli per fare ancora meglio.