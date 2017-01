La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. L’Alessandria ha deciso di piazzare un colpo da novanta puntando proprio su Evacuo: l’accordo fino a giugno ieri mattina era stato trovato, poi sono cambiate le carte in tavola e il bomber potrebbe avere un contratto anche per la prossima stagione e l’Alessandria - che potrebbe dare Marconi al Lecce - ha preso 24 ore per riflettere. Lo stesso Parma, definito Edera dal Torino (era a Venezia, dove sono approdati Caccavallo dalla Salernitana ed Eusepi dal Pisa), cerca di vincere le resistenze del Foggia per Chiricò, visto che i tentativi per Catellani (Carpi) e Piccolo (Spezia) sono andati a vuoto; oltre agli attaccanti, il Parma per la fascia sinistra punta tutto su Mammarella della Pro Vercelli. E per concludere, sempre in tema di attaccanti, la Viterbese ha ufficializzato Falcone (Reggiana), al Renate arriva Bizzotto (Feralpi), il Modena attende Guazzo (Parma) e Nolè (Reggiana) e la Paganese ha preso Pompilio (Melfi).



Per il resto il girone più caldo è il B. Il Venezia ci prova per il centrale Accardi, ma il Modena per ora fa muro. La Camera (Lupa Roma) piace alla Feralpi Salò per il dopo Maracchi (andato a Trapani). Doppietta Teramo: ripreso Amadio (Latina), è vicino Fautario (Pisa) mentre piace Tedeschi del Cosenza (che dice no) dove è stato ceduto D’Orazio. Il Mantova prende in prova Muratore (Finale Ligure, Serie D) ma aspetta Budel (Pro Vercelli). Il Sudtirol vuole Luciani (Arezzo), l’Ancona invece Maccarrone (Messina). Florio (Lucchese) è rientrato all’Ascoli ed è stato girato al Santarcangelo. Nel girone A l’Arezzo ha ufficializzato Barison (Bassano). Leonetti (Vibonese) è nel mirino del Pontedera. Benedicic (Leyton Orient) torna in Italia: lo prende l’Olbia. Al Piacenza piace Mouzakitis (Monopoli). Il Racing Club ha contattato Mudingayi (Pisa) e Pollace (Gubbio). Infine il girone C. Il Foggia, se non chiude Perticone (Cesena), punta su Figliomeni (Trapani). A Lecce come portiere torna Perucchini (Bologna, era a Benevento), mentre tra i pali il Monopoli ha ufficializzato Furlan (via Bari, era a Lumezzane): con lui anche Carissoni (era a Trapani) del Torino. Il Fondi chiude per Sernicola (Ternana). Sirri (Arezzo) è vicinissimo al Catanzaro.