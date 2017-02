Benevento-Bari 3-4



Marcatori: 12' Lopez (Be), 13' e 54' Galano (Ba), 22' Floro Flores (Ba), 38'rig. Salzano (Ba), 41' Cissé (Be), 49' Ceravolo (Be).



BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno; Venuti (60' Gyamfi), Camporese, Pezzi, Lopez (79' Melara); Chibsah (79' Buzzegoli), Viola; Ciciretti, Falco, Cissé; Ceravolo. All. Baroni.



BARI (4-3-2-1): Micai; Sabelli, Capradossi, Tonucci, Morleo; Macek (58' Greco), Basha, Salzano; Galano (67' Suagher), Brienza; Floro Flores (79' Maniero). All. Colantuono.



Arbitro: Pinzani di Empoli.



Ammoniti: 19' Sabelli (Ba), 35' Tonucci (Ba), 50' Chibsah (Be), 55' Ciciretti (Be), 56' Salzano (Ba), 84' Micai (Ba), 87' Pezzi (Be).