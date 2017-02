L'allenatore del Benevento Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Novara: "Abbiamo fatto la partita, soprattutto nel primo tempo. Con l’infortunio di Ceravolo ci è mancato qualcosa. C’è stato un volume di gioco importante con poca pericolosità e convinzione in fase di realizzazione. Dopo il gol di Troest siamo ripartiti con foga per ritrovare il pari, ma è impossibile stare nella metà campo avversaria per tutta la partita senza correre rischi. La squadra mi è piaciuta, ci è mancata solo la pericolosità offensiva. Ceravolo? Ha subito una forte contusione. Cerchiamo subito di recuperarlo perché i tempi sono molto stretti in vista della prossima partita. Abbiamo perso due partite immeritatamente e dovremo essere bravi a trovare subito la via del risultato. E’ la cosa più importante".