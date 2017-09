Marco Baroni, allenatore del Benevento, ha parlato a Premium Sport alla vigilia del match contro il Napoli: "Sarà una domenica di festa per tutti, per la regione Campania e per i tifosi. Sarà sicuramente una partita entusiasmante, dopo tanto tempo torna questo derby che andrà assaporato nella maniera giusta. Sappiamo che dovremo fare una gara perfetta per sperare di fare dei punti. Il ritorno al San paolo da avversario? L’emozione ci sarà , ho dei ricordi bellissimi del Napoli che mi tengo dentro. Ma ora ci vuole lucidità e voglia di andare in campo e fare una partita coraggiosa contro un avversario forte e difficili da affrontare. Proprio per questo dobbiamo cercare la sfida nella partita. Smaltita la rabbia per la sconfitta contro il Torino? Credo che nella crescita di una squadra come la nostra ci siano anche questi colpi difficile da digerire. Il Benevento in queste tre gare ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno, anzi forse è stato anche superiore però il punteggio ci ha penalizzato. Ma noi non dobbiamo perdere la fiducia, dobbiamo continuare a lavorare e metterci ancora più attenzione perché in Serie A al minimo errore si viene puniti"