Marco Baroni, allenatore del Benevento, ha parlato in vista della sfida col Napoli: "Loro sono una squadra difficile da affrontare, che domina sempre il gioco, gioca in verticale ed è brava ad attuare la filosofia del suo allenatore: dobbiamo avere coraggio, essere attenti e mettere intensità. Sono questi i valori che devono uscire fuori. Sarà un Benevento che proverà a fare risultato. Non sarà facile, ma sono proprio queste partite quelle belle da giocare, contro dei grandi campioni. Ciciretti si è fermato, dobbiamo valutare cosa ha avuto. Per quanto riguarda gli altri abbiamo tenuto fuori Memushaj in maniera precauzionale. D'Alessandro ha i postumi di una contusione della gara contro il Torino. Iemmello è alle prese con una infiammazione al tendine rotuleo ed è fermo anche lui precauzionalmente. Lazaar ha avuto un fastidio al tallone dopo aver cominciato il riscaldamento, mentre Venuti accusa un leggero fastidio alla caviglia. Costa è ancora alle prese col problema che ha avuto: nelle prossime due partite non dovrebbe essere disponibile, contiamo di recuperarlo per Crotone".