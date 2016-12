Marco Baroni, allenatore del Benevento, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Pisa: "Era una partita complicata, non facile. Il Pisa è una squadra che sa chiudersi, porta pressione in tutte le zone del campo, noi siamo stati bravi a spostare velocemente il fronte. Buzzegoli non era al massimo, qualcosina dal punto di vista della tenuta fisica abbiamo concesso, ma devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi. Adesso stacchiamo e poi ci presentiamo per ripartire. Terzo posto? Penso al lavoro. Questo campionato lo conosco, le chiacchiere le porta via il vento, bisogna lavorare giorno per giorno senza porsi limiti. Alla fine chi ha maggior tenuta mentale e chi cura più i dettagli può far bene. Non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo essere sempre attenti. E' un campionato che tende un po' a tritare, ci sono tante partite e questo probabilmente è il bello. Io ho trovato un gruppo famelico, che mi segue dal primo giorno, con occhi alti e orecchie tese. Questo permette di accelerare la crescita di una squadra sia dal punto di vista tattico che mentale, credo sia questo il fattore sul quale bisogna essere molto attenti. Bisogna sempre stare sul pezzo".