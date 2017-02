Marco Baroni, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista del match con la Pro Vercelli: "E’ un campo piccolino dove bisogna capire il rimbalzo della palla. Senza alibi, dobbiamo pensare di andare a fare una partita vogliosa. Stiamo cercando la vittoria in trasferta, la dobbiamo centrare con la prestazione, con quella arriverà. Non deve diventare un’ossessione. In casa abbiamo la capacità di ottimizzare al massimo, nello stesso tempo secondo me dobbiamo porci questo obiettivo anche fuori. Questa squadra ha solo questa filosofia. Non possiamo pensare di fare un calcio speculativo, come squadre che hanno individualità con diversa esperienza e qualità. E’ un terreno per noi difficile e quindi dobbiamo rimanere su quello che stiamo seminando, migliorando sempre qualcosina".