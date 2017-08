Lo scorso anno il Vigorito è stato l’asso nella manica nella rincorsa alla promozione e sabato pomeriggio lo stadio di casa potrebbe essere ancora decisivo per il Benevento. Nella seconda giornata di Serie A, la prima in assoluto davanti al loro pubblico, i giallorossi contano sul fattore campo per conquistare i primi punti nella massima serie, dopo il ko incassato in rimonta contro la Sampdoria e una quota retrocessione che ora vede il Benevento a 1,40. Non sarà facile secondo i bookmaker, che però concedono un piccolo vantaggio a Baroni e i suoi: il segno «1» si gioca a 2,60 sul tabellone Microgame Group, per i rossoblù (la scorsa stagione tra i peggiori per rendimento in trasferta) l’offerta sale a 2,85, mentre il pareggio è dato a 3,15. Due Over nelle due partite ufficiali giocate fin qui dal Benevento, ma stavolta in lavagna svetta l’Under: meno di tre reti complessive valgono 1,67, per tre o più marcature la quota sale a 2,10.