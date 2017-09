Danilo Cataldi, centrocampista del Benevento, cresciuto nella Lazio, club proprietario del cartellino, parla in vista della sfida con la Roma: "I tifosi della Roma mi odiano? Beh, magari c'è un po' di attrito. È una partita particolare per me avendo fatto tanti anni di settore giovanile alla Lazio. Però non è la prima cosa a cui penserò mercoledì. Io e tutti gli altri dobbiamo pensare ad altro e non alle cose personali. La consapevolezza che abbiamo è che il fatto che veniamo dalla B non è un alibi. Noi siamo consapevoli di essere una buona squadra. Posso parlare solamente in maniera positiva del Benevento. Allo stadio e ai tifosi non gli si può dire nulla. È bello giocare qui, c'è calore. Per quanto riguarda il presidente, ci fa sentire a casa, ci fa stare tranquilli".