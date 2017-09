Danilo Cataldi, centrocampista del Benevento, ha parlato alla vigilia del match contro la Roma ai microfoni di OttoChannel: "C’è un po’ di acredine con la tifoseria romanista, ma non mi interessa più di tanto. Non è una partita normale per me, ma il mio unico pensiero è fare bene con il Benevento e cercare di conquistare punti preziosi. La sconfitta di Napoli? Non si possono prendere sei gol, a prescindere dall’avversaria che si ha di fronte. Siamo tutti colpevoli. Questo risultato può permetterci di non commettere determinati errori quando affronteremo una grande. Siamo una squadra forte e possiamo restare in Serie A".