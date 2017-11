Danilo Cataldi si è preso il Benevento. Il centrocampista classe '94 di proprietà della Lazio sta vivendo una buona stagione in una realtà non semplice: zero punti in classifica, ma la capacità di emergere pur in una situazione complessa. Personalità e qualità al servizio di De Zerbi che lo stima moltissimo, Cataldi è un'occasione di mercato che può tornare... anche per la Lazio.



I biancocelesti infatti possono richiamare Cataldi già dal prossimo mese di gennaio: il trasferimento del centrocampista è legato a un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, dunque nulla è ancora deciso e il destino di Cataldi è da protagonista in Serie A. Ecco perché la Lazio può pensare di richiamarlo e di sfruttare le qualità di un talento cresciuto nel suo vivaio, come di valutare altre proposte dei club che lo seguono. Intanto, Cataldi pensa a far bene. Senza fermarsi mai...