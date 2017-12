Benevento-Chievo Verona 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 64' Coda



Benevento (3-4-3): Belec; Djimsiti, Lucioni, Costa (70' Gravillon); Lombardi, Memushaj, Viola, Venuti; Ciciretti, Coda (77' Di Chiara), Parigini (39' D'Alessandro). All.: De Zerbi



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Cesar, Gobbi; Depaoli (76' Pucciarelli), Radovanovic, Hetemaj (68' Garritano); Birsa; Pellissier, Inglese (54' Stepinski). All.: Maran



Arbitro: Fourneau di Roma 1



Ammoniti: 30' Radovanovic (C), 92' Memushaj (B), 94' Pucciarelli (C).