In casa Benevento, mister De Zerbi presenta così il match di domani contro il Napoli: "Il Napoli fa togliere il sonno. E' stata una settimana caratterizzata anche dal mercato, ma io pensavo esclusivamente alla partita che per noi e' molto molto difficile. Qualcuno degli ultimi arrivati giochera' dal primo minuto e da loro mi aspetto una ventata di entusiasmo e una maggiore qualità".



Il Benevento proverà ad affrontare la capolista con un atteggiamento particolare: "Sarà una gara di totale sofferenza. Si giocherà gran parte della partita senza palla, avendo pero' la speranza di poter far male e di mettere in difficoltà anche il Napoli. Per noi le patite diventano sempre meno e quindi bisogna cercare di dare sempre il massimo".



Infine, sull'arrivo di Sagna: "E' stata una sorpresa anche per me. Un ragazzo umile che ha tanta voglia e credo non abbia bisogno di grandissimo tempo per mettersi in forma. Credo possa entrare in forma velocemente. Acquisti come Sandro, Sagna e Diabatè devono dare entusiasmo a tutti gli altri e anche a me perché per me è un orgoglio poterli allenare".